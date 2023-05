L' ultima tappa di Roglic | firmare 50 maglie rosa!

All'indomani della passerella di Roma che l'ha ufficialmente incoronato vincitore del Giro d'Italia 2023, lunga sessione di autografi per Primoz ...Un lieto fine durante l'del Giro d'Italia a Roma. Una sposa non riusciva a passare per andare a celebrare il suo matrimonio a causa delle strade chiuse per il passaggio dei ciclisti. La donna è stata ...Pedalando con i ciclisti del Giro d'Italia nell'per le strade del centro di Roma e accompagnando le famiglie povere assistite dal Dispensario pediatrico Santa Marta a Villa Borghese per lo storico concorso ippico di piazza di Siena. ...

Giro d'Italia 2023, l'arrivo dell'ultima tappa con la rovinosa caduta. Il video RaiNews

Il ciclista canadese si era presentato al via da sconosciuto, ma se ne va strapieno di secondi posti e con molte aspettative per il futuro ...Alexander Kristoff è profeta in patria. Il norvegese della Uno-X Pro Cycling ha vinto in volata, sul traguardo di Stavanger, la terza e ultima tappa del Tour of Norway regolando Tobias Lund Andresen ( ...