Lukaku sogna Manchester City-Inter dal 1?! Punta su 2 carte ? SM

Leggi su inter-news

(Di lunedì 29 maggio 2023) È iniziata l’operazione Istanbul per l’e Romelu. Il belgafortemente ad una maglia dal primo minuto per l’attesissima finale di Champions League colOPERAZIONE ISTANBUL ? Un obiettivo per: giocare da titolare la finale di Champions League. Big Rom è ritornato a splendere nel momento decisivo della stagione. Contro l’Atalanta si è ripetuto: gol e super giocata a imbeccare Brozovic per il momentaneo 3-1 firmato da Lautaro Martinez.è al top della forma sia fisica che mentale. Ma non solo. Per convincere Simone Inzaghi,anche su un’altra arma: la sua straordinaria voglia di essere uomo squadra e leader. Esemplare, riferisce Marco ...