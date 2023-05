Luis Enrique porta subito un Top a Napoli | il primo colpo è un ex Juve

(Di lunedì 29 maggio 2023)assieme ad un top player ex. Ecco la possibilità di mercato che dipende dall’arrivo del tecnico spagnolo. Il futuro della panchina delè ancora in dubbio. Nella stagione che vedrà gli azzurri difendere lo Scudetto conquistato dopo un campionato dominato, il nodo allenatore è ancora da sciogliere. Da più parti si pensa che Spalletti possa lasciare e che De Laurentiis debba quindi trovare un nuovo tecnico. I nomi che in questi giorni si sono fatti sono tantissimi, dai più improbabili a quelli che invece accendono la fantasia dei tifosi. Ci sono le soluzioni interne al campionato di Serie A come Italiano della Fiorentina, che De Laurentiis ha sempre apprezzato, oppure Gian Piero Gasperini pronto, dopo il fallimento con l’Inter, a sedersi nuovamente sulla panchina di una ...

Intervenuto alla Domenica Sportiva, l'esperto di mercato Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro della panchina del Napoli. Come finirà lo sapremo tra qualche settimana, ma non è per nulla eccitante la prospettiva di vedere in panca il "giochista" o il sopravvalutato Italiano, la cui fase difensiva è il punto debole. In primo piano il futuro di Spalletti, Giuntoli, Mourinho e Allegri.

De Laurentiis chiama Luis Enrique: Premier lontana, ascolterà il Napoli La Gazzetta dello Sport

"Spalletti mi ha chiesto un anno sabbatico, lo lascio libero". Con questo annuncio di Aurelio De Laurentiis ai microfoni della Rai, si apre ufficialmente la caccia al nuovo allenatore del Napoli. Dopo i rumors delle ultime settimane legate al cambio di allenatore, Aurelio De Laurentiis potrebbe finalmente aver sciolto i dubbi relativi alla guida tecnica. Dato quasi per certo l'addio di Luciano Spalletti.