Luis Enrique-Napoli | spunta un’insidia | De Laurentiis pensa a un’alternativa

(Di lunedì 29 maggio 2023) Sono ore caldissime in casaper quanto riguarda il nome del prossimo allenatore: tra ieri e oggi il presidente Aurelio Dee il tecnico Luciano Spalletti hanno confermato la separazione tra il mister del terzo scudetto e il club partenopeo. Aurelio Dee Luciano Spalletti (FOTO: SSC)Il nome in cima alla lista del patron azzurro sembra essere quello di, reduce dall’esperienza con la Nazionale spagnola e in cerca di una nuova avventura. Ma, secondo quanto riporta Sky Sport, ildeve fare i contri con il Brasile, sempre in cerca di un nuovo commissario tecnico, che avrebbe messo anche il tecnico spagnolo tra i candidati., nonostante Desia ...

Commenta per primo Walter Sabatini , intervenuto al programma 'Febbre a 90', in onda su Vikonos Web Radio/Tv, parla della possibilità di vederesulla panchina del Napoli: 'Sarebbe perfetto, è un grande uomo, come dicono in Spagna ed in Argentina un hombre vertical. Ha un impatto fortissimo nello spogliatoio e a questo aggiungo ...Calciomercato Napoli - Potrebbe arrivare dalla penisola iberica il prossimo allenatore del Napoli, da un fronte o dall'altro. Perché se da una parte c'èdalla Spagna, dall'altra, dal Portogallo, c'è un altro nome tenuto in considerazione da ADL: Sergio Conceicao . Panchina Napoli, calda anche l'idea Sergio Conceicao Si tratta di una ...Calciomercato - Tentazione Brasile per: la nazionale verdeoro, infatti, pensa anche all'allenatore spagnolo seguito da Aurelio De Laurentiis per sostituire Luciano Spalletti . Lo conferma il collega Francesco Modugno ...

Le alternative a Luis Enrique portano in Portogallo e a Sergio Conceicao, una vecchia idea di De Laurentiis.