“Lui è morto…” Tina Cipollari choc | strappa il cuore del pubblico | “Era tutto | grande dolore”

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 29 maggio 2023), la rivelazione privata in diretta tv. La storica opionista di Uomini e Donne è stata ospite del programma di Silvia Toffanin e si è mostrata aldi telespettatori come mai accaduto fino ad oggi. Ironica, pungente, sicura di se stessa,messa a proprio agio grazie alla bravura della conduttrice di Verissimo ha deciso di raccontarsi senza alcun filtro, rivelando aspetti della propria vita rimasti per troppo tempo taciuti. Ed è forse per questo motivo che riavvolgendo il nastro del tempo, l’opionista è scoppiata in lacrime.scoppia in lacrime a Verissimo. La storica opinionista di UeD si è mostrata senza veli davanti alle telecamere di Verissimo. Un salotto televisivo, quello della Toffanin, che permette come sempre ...