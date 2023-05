Lufthansa con Ita si è presa il controllo dei cieli in Europa

Leggi su panorama

(Di lunedì 29 maggio 2023) Per molti italiani la notizia dell’acquisto di parte di Ita Airways da parte disuona come una liberazione. E se guardiamo al trentennale travaglio dell’operazione, incluse le fusioni mai fatte con Air France-Klm, e soprattutto ai costi sostenuti dai contribuenti, c’è da comprenderli. Qualche mese fa persino Michael O’Leary, patron di Ryanair, al posto di preoccuparsi per l’ingrandirsi del gruppo tedesco (li separa un 4-5% del mercato), si era detto lieto, perché secondo luialzerà le tariffe e gli italiani voleranno di più con i suoi aeroplani. Tuttavia, c’è un aspetto che pare sfuggire a molti: Berlino, anzi Colonia, è ormai il centro nevralgico dell’aviazione commerciale europea. Ospita infatti l’ente regolatore Easa, controlla un buon numero dei vettori regolati da essa e delle società di gestione aeroportuali, soprattutto di ...