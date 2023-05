Luciano Spalletti elogia Kim e Anguissa | poi rivela un retroscena interessate

(Di lunedì 29 maggio 2023), allenatore del Napoli, hato Kim edurante il premio ‘Inside the Sport 2023’ a Coverciano. Il tecnico del Napoli,, ha riservato parole d’elogio per i pilastri della squadra,, Kim e Kvaratskhelia , durante il suo discorso al premio “Inside the Sport 2023”, tenutosi a Coverciano.Il coreano e il georgiano, arrivati durante l’estate in mezzo allo scetticismo generale, hanno sorpreso tifosi ed addetti ai lavori con le loro brillanti prestazioni.ha dichiarato: “Avevamo la necessità di completare la rosa e a volte lo si fa conoscendo i giocatori e altre fidandosi della propria dirigenza., ad esempio, era un giocatore per il quale mi sono fidato totalmente di ...

Come anticipato ieri nell'ultima puntata di Che Tempo Che Fa da Aurelio De Laurentiis,ha ufficializzato il suo addio alla panchina del Napoli , dichiarando di volersi prendere un anno sabbatico. La decisione del tecnico che ha portato i partenopei al terzo scudetto ..."A De Laurentiis ho detto subito per rispetto alla società che ho bisogno di stare fermo per un anno, sono un po' stanco e voglio stare con mia figlia Matilde'', cosìa margine dell'evento "Inside the Sport 2023, il calciomercato tra business e passione", dopo che ieri il presidente De Laurentiis aveva rivelato che il tecnico ha chiesto un anno ...dice addio al Napoli. 'A volte per amore si lascia... Alla mia età posso decidere di fare qualsiasi cosa. Quando si ha davanti una città come Napoli, che merita delle cose, bisogna ...

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Nino D'Angelo, cantautore: "Aurelio mi disse che c'era da pensarci per la mia canzone come inno, me la f ...