Luciana Littizzetto | la lettera alla Rai a Che tempo che fa e la stoccata a Salvini | “Bello ciao”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 29 maggio 2023) Dopo l’addio di Fazio, le polemiche, siamo arrivatifne, una puntata di “Cheche fa” in cui il conduttore e il cast danno l’addio al pubblico della Rai, prima del passaggio a Nove. A cominciare con i commiati è, entrata in studio con un carrellino per portarsi via una poltrona.fine del suo classico intervento («oggi puoi dire quello che vuoi», scherza Fazio), la comica, presenza fissa fin dai primi annidi CheChe Fa, legge la sua ultima letterina, indirizzataRai: «Cara Rai, sei partita con un canale e ora nei hai più di Venezia, non hai più le annunciatrici e nemmeno la Annunziata. Eccoci arrivatifine della nostra relazione. È finita, non abbiamo superato la crisi del settimo governo. Quando mi hai ...