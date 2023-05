Luca Barbareschi e le molestie alle attrici | «Chi mi accusa cerca pubblicità Io? Non sono come Fazio…»

(Di lunedì 29 maggio 2023) Nei giorni scorsi i consiglieri di amministrazione della Rai Riccardo Laganà e Francesca Bria hanno chiesto di bloccare il nuovo programma di. In una lettera indirizzata alla presidente Marinella Soldi i consiglieri hanno ricordato le uscite sulledell’attore, produttore e regista. Nelle quali ha sostenuto che c’è chi denuncia per. Le sue dichiarazioni hanno suscitato una protesta di attori edavanti al teatro Eliseo. E lui ha rilasciato una serie di dichiarazioni che nelle intenzioni dovevano essere riparatrici. Minacciando però anche denunce nei confronti di chi vuole «bloccarlo». E oggi in un’intervista al Corriere della Sera rincara la dose: «Magari adesso questi due consiglieri Raiun po’ più conosciuti grazie a me». Le ...

Il centrosinistra ha chiesto chenon vada in onda col suo programma per le sue frasi sessiste. Non si tratta di un caso di censura "è sempre abituato a queste uscite ...... pronta a rendergli omaggio dopo 10 anni dalla sua scomparsa; Arisa , che chiarisce un'incomprensione nata a causa di un'intervista rilasciata nei giorni scorsi; e, il quale ...è uno di quei personaggi che la sinistra vorrebbe fuori dalla Rai perché ha espresso apprezzamento nei confronti di Giorgia Meloni . L'attore ed ex deputato è invece stato ospite di ...

Luca Barbareschi chi è Età, l'abbandono della madre a 6 anni, i 6 figli (con 3 donne diverse), l'eredità e gl ilmessaggero.it

Che Tempo Che Fa 2024 quando inizia la nuova edizione su NOVE Discovery. Che Tempo Che Fa 2023/2024 su NOVE Discovery ...SALINA - Gli Audio2 tra gli ospiti della XII edizione del Marefestival che ogni anno coinvolge a Salina grandi artisti in ricordo di Massimo Troisi: ...