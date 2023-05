(Di lunedì 29 maggio 2023) Bruno, intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, ha parlato dell’Inter. In particolare, il giornalista, si sofferma supossibile candidato alRISULTATO – Queste le parole di Bruno: «Per ilsi tiene conto dei risultati. Ad oggi l’unico certo di avere un risultato è Messi. Haaland probabilmente lo avrà nella finale con l’Inter ma deve fare i conti con. Se il Manchester City dovesse vincere la Champions League o la dovesse vincere l’Inter con uno strepitosoera stato strepitosonel 2010, entrambi avrebbero delle chance per soppiantare ...

Longhi: «Pallone d’oro Se Lautaro Martinez fa come Milito nel 2010…» Inter-News.it

