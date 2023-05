“Lo fa per farmi cacciare” Isola dei Famosi 2023 | ora la guerra è tra due donne

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 29 maggio 2023)dei, durissimo scontro tra le due naufraghe. Da qualche giorno gli animi sono particolarmente tesi in Honduras. In tanti si sono lamentati, ad esempio di Marco Mazzoli e del suo comportamento. In particolare Helena Prestes e Gian Maria Sainato lo ritengono una persona poco sincera, che prende in giro tutti per andare avanti nel gioco. Ma c’è stata anche la lite pesante tra Andrea Lo Cicero e Fabio Ricci dei Jalisse. In tutto questo ha fatto parlare di sé anche Nathaly Caldonazzo. L’ex stella del Bagaglino aveva previsto che in poco tempo sarebbero “cadute le maschere”. Dopo una fase iniziale i naufraghi sarebbero usciti allo scoperto mostrando i loro veri volti. “Ora viene il bello” ha detto Nathaly. Ma più che il bello è arrivato un altro scontro, stavolta con Corinne Clery. Le due hanno discusso a causa dell’atteggiamento nei ...