LIVE Trevisan-Svitolina 2-6 2-5 | Roland Garros 2023 in DIRETTA | l’azzurra serve per rimanere nel match

(Di lunedì 29 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-40 Risposta vincente di, duepoint per l’ucraina. 15-30 Trova un buon angolocol dritto inside-out, peròmanda il rovescio lungolinea in rete. 15-15 Paziente Martina nella costruzione del punto, sbaglia il dritto lungolinea. 0-15 Di poco lungo il dritto di Martina. 2-5 GAME! Non passa il back diservirà pernel. 40-15gioca un insidioso back di rovescio,perde la misura col rovescio. 30-15 Risposta carica e profonda di Martina, non passa il dritto di. 30-0 Scappa il dritto ...

Purtroppo per noi, questa ritrovata Svitolina sarà l'avversaria dial primo turno a Parigi ... Nella classificaè ora al n.61. Andiamo a vedere come è cambiata la classifica di oggi 29 ...Primo turno insidioso per(3° match dalle 11 sul "Simonne - Mathieu"). La 29enne mancina ...SCORE TABELLONE SINGOLARE FEMMINILE TABELLONE DOPPIO FEMMINILE TABELLONE QUALIFICAZIONI ...SEGUI ILDI- SVITOLINA PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIe Svitolina scenderanno in campo oggi (lunedì 29 maggio) . Le due giocatrici sono pianificate come terzo ...

LIVE Trevisan-Svitolina, Roland Garros 2023 in DIRETTA: serve l'impresa contro la rediviva ucraina OA Sport

Il live e la diretta testuale dell'incontro tra Martina Trevisan ed Elina Svitolina, valido per il primo turno del Roland Garros 2023 ...Dopo l’ormai consueta domenica di debutto, il Roland Garros ha il lunedì come giorno nel quale iniziare a dispiegare in concreto tutta la forza dei nomi impegnati a tentare di dare un’eredità al regno ...