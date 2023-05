LIVE Sinner-Muller 6-1 6-4 6-1 | Roland Garros 2023 in DIRETTA | un azzurro in grande spolvero si sbarazza facilmente del francese

Leggi su oasport

22:31 Termina la nostradi, grazie mille per averci seguito. Una buonanotte a tutti gli amici di OA Sport e appuntamento a domani con iltennis da Parigi! 22:30 Si chiude qui questa giornataal, con un parziale positivo per i colori azzurri. 22:28 30 vincenti a fronte di 27 errori gratuiti per Jannik, mentre saldo di 12/21 in negativo per il transalpino. Appena due le palle break concesse dall'italiano, che si è salvato in entrambe le occasioni; mentre ilsi è visto strappare il servizio per ben 6 volte sulle 10 occasioni concesse. Numeri che ...