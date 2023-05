LIVE Sinner-Muller 6-1 1-0 | Roland Garros 2023 in DIRETTA | il n 1 azzurro avanti di un set e un break

Leggi su oasport

(Di lunedì 29 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-0 Game! Questa volta scappa via il dritto in costruzione del punto del francese. 40-30 Risposta in allungo con il dritto del transalpino che pizzica la riga. 40-15 ACE esterno per Jannik, il primo del suo match. 30-15 Spolvera l’incrocio delle righe con il dritto in uscita dal servizio il n.8 del ranking ATP. 15-15lascia andare il braccio e trova una grande accelerazione con il dritto a sventaglio dal centro del campo. 15-0 Servizio vincente. 1-0! La smorzata difiniscemente in corridoio, comincia in discesa anche il secondo set per l’altoatesino. 0-40 FENOMENALE DRITTO LUNGOLINEA SULLA RIGA DI FONDO DELL’!! TRE PALLE ...