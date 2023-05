LIVE – Sinner-Muller 4-1 | primo turno Roland Garros 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di lunedì 29 maggio 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per ildel(terra battuta). Esordio sulla carta agile per l’altoatesino, che storicamente ha sempre fatto molto bene nella capitale francese. Sulla sua strada un giocatore di casa, che quest’anno ha fatto il suo ingresso nei primi cento giocatori del mondo grazie alla finale conquistata in quel di Marrakech.partirà nettamente favorito secondo le quote dei bookmakers. In palio un secondocontro uno tra il tedesco Daniel Altmaier oppure il mancino svizzero Marc-Andrea Huesler. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, conpianificati ...

In campo Cecchinato econtro il padrone di casa Muller ...Roland Garros : primo turno, Jannik- Alexandre Muller in diretta. Parigi, ore 20.15 1° SET 2° SET 3° SET 4° SET 5° SET...L'incontro è in diretta su Eurosport 1 (canale 210 del telecomando Sky), sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti A Parigi è il momento di Jannik. L'azzurro, n. 8 al mondo, debutta al ...

Roland Garros 2023: Jannik Sinner-Alexandre Muller in diretta LIVE Virgilio Sport

Il tennista azzurro inizia contro il francese Muller la sua avventura nel secondo torneo del Grande Slam in corso sui campi in terra battuta di Parigi ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.17 La partita andrà in scena non prima delle 20.15 sul Centrale di Parigi. Attualmente è in corso la terza e ultima sfida della sessione diurna, tra la fra ...