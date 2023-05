LIVE – Olimpia Milano-Sassari 80-75 | gara-2 semifinale playoff Serie A1 2022 2023 basket | RISULTATO in DIRETTA

(Di lunedì 29 maggio 2023) Ilindi, sfida valida come-2 delladeidellaA1di. Gli uomini di coach Messina in-1 hanno sfoderato una delle migliori prestazioni stagionali, non lasciando scampo agli avversari e dando subito un forte segnale. Segnale che i meneghini proveranno a replicare, mentre gli uomini di coach Bucchi proveranno a reagire, alla ricerca dell’impresa. La palla a due è fissata alle ore 21:00 di lunedì 29 maggio sul parquet del Mediolanum Forum, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV IL PROGRAMMA ...

...LEAGUE Sidama Bunna - Welayta Dicha 0 - 0 (Finale) Ethiopian Insurance - Wolkite Ketema 0 - 2 (Finale) Hadiya Hossana - Ethiopia Bunna 0 - 1 (*) HONDURAS LIGA NACIONAL - CLAUSURA - PLAY OFFS-...Partite in Direttadel giorno su Calciomagazine PLAYOFF SERIE B 20.30 Sudtirol - Bari ...00 Hadiya Hossana - Ethiopia Bunna 17:00 HONDURAS LIGA NACIONAL - CLAUSURA - PLAY OFFS- Olancho 01:...Successo esterno dell'Asuncion sul Patronato 2 - 0: vantaggio ospite al 9 del primo tempo e raddoppio di Torres al 31 della ripresa. Anche l'Internacional vince in trasferta 2 - 1 sul ...

LIVE Olimpia Milano-Dinamo Sassari, Serie A basket 2023 in DIRETTA: gara-2 semifinale OA Sport

20.30 Buonasera a tutti e benvenuti per la diretta live di Olimpia Milano-Sassari, match valido come gara-2 delle semifinali della Serie A di basket. Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e ...Il risultato in diretta live di Olimpia Milano-Sassari, sfida valida come gara-2 della semifinale dei playoff della Serie A1 2022/2023 di basket ...