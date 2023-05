LIVE Olimpia Milano-Dinamo Sassari 26-29 | Serie A basket 2023 in DIRETTA | Datome dà la carica e l’EA7 rimonta

Leggi su oasport

(Di lunedì 29 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA36-33 Uno su due ai liberi per Melli 35-33 Zero su uno dalla lunetta per Baron dopo il tecnico fischiato a Stefano Gentile 35-33 Tripla ancora di Baron dopo il rimbalzo offensivo di! 32-33 Zero su due per Melli ai liberi 32-33 Canestro di Stephens 32-31 Tripla di Baron etorna avanti dopo quasi 17 minuti 29-31 Canestro di Stephens 29-29 Uno su due ai liberi per Napier e pareggio28-29 Canestro di Melli per il -126-29 Due su due ai liberi anche per Diop 26-27 Due su due ai liberi per Hines 24-27 A segnodalla lunetta 23-27 Fallo tecnico di Bucchi per le proteste plateali dopo il fallo fischiato a Diop 23-27 Risponde ancora21-27 Canestro di Gentile 21-25 Ancora ...