LIVE Fognini-Auger Aliassime 6-4 6-4 4-3 | Roland Garros 2023 in DIRETTA | due set ed un break di margine per il ligure

Leggi su oasport

(Di lunedì 29 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-4 Game. Servizio vincente del canadese, che resta in scia. 40-15 Perde il controllo del dritto il. 30-15 Doppio fallo, l’ottavo. 30-0 Non passa la risposta di rovescio di. 15-0 Passante di rovescio dell’azzurro che termina in rete. 4-2 Game. Sottoterra praticamente la risposta di dritto del nordamericano, che torna alla battuta. 40-15 Decolla anche questa risposta del canadese. Arrivano due chance del 4-2. 30-15 Larga la risposta di dritto di. 15-15 Con attenzionemette a segno il dritto inside out. 0-15 Ancora una volta Fabio arriva sul drop di, ma manca la ...