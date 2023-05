LIVE Fognini-Auger Aliassime 6-4 6-4 3-0 | Roland Garros 2023 in DIRETTA | il ligure prova l’allungo decisivo

Leggi su oasport

(Di lunedì 29 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Stavolta è ben giocato il drop da. 15-15 Con enorme anticipo Fabio legge le intenzioni dell’avversario arrivando perfettamente sulla palla corta. 15-0 Lungo il rovescio del veterano italiano. 1-3 Break. Scappa via il rovescio del, che come nel primo set cede uno dei due break di margine. 30-40 Servizio e palla corta di dritto a segno per l’azzurro. 15-40 Due palle break. Largo il dritto difensivo di. 15-30 Sul nastro la palla corta di rovescio del canadese. 0-30 Ilripete l’errore. Non bisogna abbassare la guardia. 0-15 Lungo il dritto diin uscita dal ...