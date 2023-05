LIVE Fognini-Auger Aliassime 6-4 5-4 | Roland Garros 2023 in DIRETTA | il ligure serve per il secondo set

Leggi su oasport

(Di lunedì 29 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-0 TRE SET POINT. Risposta di rovescio del canadese che si spegne in rete. 30-0 Servizio e rovescio a segno per il. 15-0 ACE, il quarto. 5-4 BREAK! Prima il rovescio, poi il dritto lungolinea. Fabio si riprende subito il break e dopo il cambio di campo servirà per ilset. 0-40 Tre palle break. Regala, che manda out un comodo dritto in avanzamento. 0-30 Comanda lo scambio con il dritto, che accarezza la pallina con un morbido tocco sotto rete. 0-15 Stecca addirittura la seconda di servizio il nordamericano. 4-4 Break. Prodezza del canadese, ...