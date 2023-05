LIVE Fognini-Auger Aliassime 6-4 3-2 | Roland Garros 2023 in DIRETTA | il ligure è in vantaggio di un set ed un break

Leggi su oasport

(Di lunedì 29 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Senza paura iltrova il dritto inside in vincente. 40-AD Palla del contro. Colpisce in ritardo il rovescio Fabio. 40-40 Peccato. Di un soffio largo il passante con il dritto incrociato stretto dell’azzurro. AD-40 Sulla riga il rovescio lungolinea di, che si procura la chance del 4-2. 40-40 Scappa via il rovescio del canadese. 30-40 Palla del contro. Corto il dritto di Fabio. Ne approfitta il suo avversario, che chiude con la volèe alta. 30-30 Si scuote, che scaglia un impressionante dritto lungolinea vincente. 30-15 ACE, il secondo. 15-15 ...