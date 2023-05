LIVE Cecchinato-Van Assche | Roland Garros 2023 in DIRETTA | il siciliano alla prova della giovane promessa francese

(Di lunedì 29 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuon pomeriggio amici di OA Sport e benvenutidell’esordio di Marcocontro ilgiocatore di casa Luca Vanal. Match dal pronostico pendente verso l’ex semifinalista di questo torneo, il quale però sarà il primo avversario nello slam di casa del 19enne Van, undi grandi prospettive che già quest’anno è stato capace di ottenere le prime due vittorie nel circuito maggiore. Nato in Belgio nel 2003, Luca ha un gioco molto gradevole, fatto di tagli e di sagacia tattica con anche un buon servizio a supporto. Sulla carta però...

...Musetti 2.040 3 (20) Matteo Berrettini 1.832 4 (48) Lorenzo Sonego 925 - 3 5 (72) Marco... PEPPERSTONE ATPRACE TO TURIN (prima del Roland Garros) 1 Daniil Medvedev 4.310 punti 2 Carlos ...Gli altri giocatori che saranno al via a Parigi sono Lorenzo Sonego , Marco, Fabio ... Risultati, aggiornamenti, statistiche, approfondimenti e video anche su Sky Sport 24, sull'App di ...SCORE TABELLONE SINGOLARE MASCHILE QUALIFICAZIONI MASCHILI Per quanto riguarda gli altri 6 ... Nel secondo quarto è capitato invece Marco, n.73 ATP, che inizierà la sua avventura contro ...

