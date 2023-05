LIVE Cecchinato-Van Assche 1-6 | 1-6 | 3-6 | Roland Garros 2023 in DIRETTA | il giovane francese porta a scuola l’azzurro

Leggi su oasport

(Di lunedì 29 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPer questaè tutto. Non resta che augurarvi una buona serata e un buon proseguimento dia tutti voi appassionati di tennis e lettori di OA Sport. 21.35 Poco da dire, il 19enneha giocato e vinto la sua prima partita in uno Slam, ma ha dato l’impressione di averne giocate un centinaio o più di queste partite. Vanha gestito alla perfezione ogni fase della partita, con 3 game molto lottati all’inizio del match durati addirittura 30 minuti conclusi con il break del. Da quel momento si può dire che non ci sia più stata partita, tanti troppi errori del palermitano che ha provato a cambiare la tattica in corsa spingendo di più, ma a nulla è servito. ...