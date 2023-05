LIVE Cecchinato-Van Assche 1-6 | 1-6 | 2-3 | Roland Garros 2023 in DIRETTA | break anche nel terzo

Leggi su oasport

(Di lunedì 29 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-40 Altro grande rovescio stretto diche ci prova a rientrare! 30-30 Come gestisce il back Van!! Contrattacca in lungolinea col dritto e fa il punto. 15-30 Riga a sua volta di Marco con la risposta di dritto. 15-15 Mandato fuori dal campo il francese dal rovescio stretto dell’azzurro, trova una soluzione lungolinea col bimane ancora una volta spaventosa che si stampa sulla riga. 0-15 Risposta di dritto a tutto braccio e dritto vincente lungolinea per. Game vitale per l’azzurro. 3-2 Arriva il! Serve&volley ma risposta nei piedi di Vanche passa agile col dritto. 40-A Non soffre i cambi di ritmo dell’azzurro il francese. Altra palladecisiva. 40-40 Spinge però ...