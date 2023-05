LIVE Cecchinato-Van Assche 1-1 | Roland Garros 2023 in DIRETTA | inizio “fiume” di partita

(Di lunedì 29 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Sotto la rete il dritto di. 1-1 Stranamente fuori misura la smorzata dicol dritto. 40-30 Servizio esterno e dritto vincente. 30-30 Dritto che si spegne in rete. 30-15 Splendido rovescio lungolinea del francese. 15-15 In rete il dritto a sventaglio di Marco. 0-15 Doppio fallo. Fallo di piede. 1-0 Chiude finalmente l’azzurro con lo schema servizio e dritto. A-40 Prima vincente! 40-40 INTORNO AL PALETTO! Che scambio di fioretto. Smorzata di Marco, controsmorzata stretta,passa attraverso il paletto ma Vanha tutto il campo aperto. A-40 Non passa il dritto del francese. 40-40 Che risposta di Van Ascche di rovescio! A-40 Stavolta riesce la smorzata in uscita dal servizio di ...

Fognini vola al secondo turno, in campo Cobolli contro Alcaraz, poi sarà il turno di. In serata chiude Sinner contro il padrone di casa Muller ...Quindi (4° match dalle 11 sul Court 14) Marco, n.72 ATP, che inizia la sua avventura ...SCORE TABELLONE SINGOLARE MASCHILE TABELLONE DOPPIO MASCHILE QUALIFICAZIONI MASCHILI ORDINE DI ......Musetti 2.040 3 (20) Matteo Berrettini 1.832 4 (48) Lorenzo Sonego 925 - 3 5 (72) Marco... PEPPERSTONE ATPRACE TO TURIN (prima del Roland Garros) 1 Daniil Medvedev 4.310 punti 2 Carlos ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.55 Haddan Maia-Maria 6-0! Non dovrebbe mancare molto. 17.55 Stan Wawrinka vince una battaglia incredibile da 5 ore contro Albert Ramos per 7-6 6-4 6-7 1-6 ...Si apre con la sesta vittoria azzurra la seconda giornata del Roland Garros. Il ligure ha superato il canadese. Djokovic in campo, poi Alcaraz ...