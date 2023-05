Lirica | a Cagliari Beatrice Venezi sul palco con la maglia del team calcio

Leggi su italiasera

(Di lunedì 29 maggio 2023) (Adnkronos) – Larossoblu numero 10 con il suo nome le era stata donata qualche giorno fa, quando era stata ospite dele aveva incontrato i giocatori e il mister Claudio Ranieri. E così,ha restituito il favore suldel Teatro Lirico della città dove ieri sera, al termine della rappresentazione de ‘La Traviata’ (in scena nel capoluogo sardo dal 26 maggio al 4 giugno), è uscita per salutare il pubblico indossando lacon i colori del. Ovazione da parte del pubblico, che ha gradito moltissimo la partecipazione della direttrice d’orchestra alla lotta della squadra impegnata nel tentativo di risalire nuovamente in Serie A. In platea, a sentire la ...