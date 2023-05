Limo | fango e alberi spezzati | ciò che resta dopo l’alluvione nel Ravvenate Il drone sopra Bagnocavallo

(Di lunedì 29 maggio 2023) Una vasta coltre diricopre Boncellino, nei pressi dell’argine rotto del Lamone. In quest’area del comune di Bagnacavallo, in provincia di Ravenna, l’acqua è esplosa con violenza trascinando via sassi eche sono stati riversati vicino alle abitazioni. Lo spesso strato disi estende per centinaia di metri rispetto a dove si trova quello che era l’argine. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Una vasta coltre diricopre Boncellino , nei pressi dell'argine rotto del Lamone . In quest'area del comune di Bagnacavallo , in provincia di Ravenna , l'acqua è esplosa con violenza trascinando via sassi e ...In tanti si erano dati la risposta con le condizioni del mare dopo la tempesta della settimana scorsa, il versamento dida parte dei fiumi. In effetti nel decidere il fermo pesca ...... alla terra e alle piante, per vedere l'olocausto botanico del 17 maggio: una coltre die ... le acque sono entrate e uscite, ma hanno trascinato con loro lo stessoche soffoca le colture. "...

Limo, fango e alberi spezzati: ciò che resta dopo l’alluvione nel Ravvenate Il Fatto Quotidiano

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Servirà un lungo intervento per rimettere in sesto il grande polmone verde cittadino, interdetto l’ingresso. Appena riaperti però il ristorante Peter Pan e la Collina dei conigli.