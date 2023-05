Ligabue | il nuovo album di inediti è in arrivo ed è Dedicato a noi

(Di lunedì 29 maggio 2023) Il singolo Scritto dae prodotto dallo stesso Luciano insieme a Fabrizio Barbacci, il singolo 'Riderai', uscito il 28 aprile, è come un promemoria messo li' a ricordarci di sorridere o ...

Ilalbum Con 'Dedicato a noi' il rocker torna dopo quattro anni da 'Start'. Mentre nel 2020 ... Liga al cinemaè da poco anche approdato al cinema con il film '30 anni in un giorno' ...L'album uscirà a settembre. A luglio i due eventi negli Stadi di Milano e Roma. 'Dedicato a Noi' (Warner Music Italy) è il titolo delalbum di inediti di Lucianoche uscirà a settembre, a 3 anni dal suo ultimo lavoro discografico, e che è stato anticipato in radio dal singolo 'Riderai'. A lugliosarà ...A confermare l'uscita di unlavoro di inediti è stato proprio lo stessoil mese scorso, quando ha pubblicato ilsingolo "Riderai". Oggi, il cantautore - ospite del programma The Flight su RTL - ha voluto svelare anche il titolo, che sarà "Dedicato a noi" e ...

Ligabue, a settembre il nuovo album di inediti Dedicato a noi Agenzia ANSA

Il rocker protagonista di due concerti negli stadi: il 5 luglio allo stadio San Siro di Milano e il 14 luglio all'Olimpico di Roma ...L'album uscirà a settembre. A luglio i due eventi negli Stadi di Milano e Roma. “Dedicato a Noi” (Warner Music Italy) è il titolo del nuovo album di inediti di Luciano Ligabue che uscirà a settembre, ...