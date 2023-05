L’estate del 2023 sarà la più calda di sempre | l’allarme di Ener2Crowd

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 29 maggio 2023) I cambiamenti climatici stanno sconvolgendo il clima dell’intero pianeta: ilsupererà con una probabilità dell’80% il record del 2016, quando le temperature delle acque oceaniche superarono di 3°C la norma. Il livello di 1,5°C specificato nell’accordo di Parigi verrà superato con una crescente<> frequenza e questo avrà forti ripercussioni sulla salute, sulle risorse idriche, sulla sicurezza alimentare e sulle migrazioni climatiche, provocando conseguenze a catena. A fare il punto della situazione è.com, la piattaforma ed app numero uno in Italia per gli investimenti green, basandosi sui dati della World Meteorological Organization. In questo, la possibilità di battere i record precedenti saranno del 60% a giugno, del 70% a luglio e dell’80% ad agosto. “Succede a causa dell’effetto combinato di un “El Niño” ...