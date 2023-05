All'inizio di maggio, un gruppo di Stati dell'Ue ha lanciato un'iniziativa per promuovere il voto a maggioranza qualificata - e non più all'unanimità - nella Politica estera e di sicurezza comune ...is: pochi strass ed un risvolto firmano i jeans più cool delle tendenze denim di stagione. Arisa docet. Sempre perfetti, immancabili, gli unici che davvero in qualsivoglia modello non ...La piccola Fiat Sarà ispirate alla prima Panda, quella disegnata da Fabrizio Giugiaro. Essenziale, all'insegna del 'is', spiega il n.1 Olivier Francois. La piccola Fiat sarà spartana, all'insegna del 'is' Per la marca torinese non è facile trovare spazio nel mare magno delle marche del colosso ...

Less is more in politica estera: unanimità appesa a un filo - Il ... Agenzia ANSA

To create lasting change for every Canadian, Rothmans, Benson & Hedges Inc. (RBH) continues to call for a harm reduction approach towards smoking that recognizes that the harmful chemicals in the ...STOCKHOLM (Reuters) - Denmark plans to increase its spending on military aid to Ukraine by 17.9 billion crowns ($2.59 billion) over this year and next, Prime Minister Mette Frederiksen said on Monday, ...