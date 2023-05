L’esito del ballottaggio | Luca Nuvoli è il nuovo sindaco di Arese

...più deciso il traffico acqueo che provoca il grave fenomeno...che una modesta confezione da 250 grammi e sufficiente a produrre'... Una persona che ne versa un cucchiaino, non vedendo...... Alessandro Pedone) ha aggiunto: 'Attendiamo la decisione... 'Come figlia di una vittima - conclude'avvocata Locati - ...e dei familiari sopravvissuti che chiedono che la verità emerga all'...... ' Il collaboratore di un'emittente privataCatanese è stato ...'uomo avrebbe svolto per quattro anni attività giornalistica ...si finge giornalista o un giornalista che lavora gratis Che...

Elezioni comunali, ballottaggi in 41 città. Chiuse le urne, ora lo spoglio. LIVE Sky Tg24