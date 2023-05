Leggero e fluido | il long dress della stagione ha le sfumature accese e brillanti dell’arcobaleno

Leggi su amica

(Di lunedì 29 maggio 2023) Il perfetto vestito lungo estivo 2023 ha tutte le carte in regola per far sognare. È, affusolato, leggerissimo. Ma soprattutto punta su colori forti ecome quelli che compongono l’arcobaleno. Dal rosso vermiglio al verde smeraldo, dal giallo sole all’indaco. La sua arma segreta? La versatilità. Che lo rende capace di trasformarsi a seconda dell’occasione. Cambiando solo gli accessori. Con sandali flat e borsa di paglia si mette di giorno. Con tacchi alti, clutch e gioielli bold diventa subito un outfit da sera o per una cerimonia estiva. Il trend in passerella Sulle passerelleprimavera estate 2023 gli abiti lunghi a tinta forte si sono fatti notare. Grazie alla loro linea affusolata o scivolata. Così come per i tessuti fluidi. fatti apposta per dare un’idea di grazia e leggerezza a ogni piccolo movimento del ...