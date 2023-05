Legends of Tomorrow | una bizzarra scena della serie diventa virale dopo la conclusione di The Flash

(Di lunedì 29 maggio 2023) Scopriamo com'è che una particolare scen a dioftaladi The. Perchéofè di nuovo sulla bocca di tutti ora che è terminato The? Per via di questatasu Twitter nelle ultime ore. Goodbye Arrowverse La tanto anticipatadi Theè arrivata, e con essa è giunto anche al termine un capitolo importantestoriatelevisione, specialmente in relazione ai prodotti dedicati ai supereroi. Sebbene il futuro di Superman ...

The Flash 9 non risolverà la storyline dell'ultima stagione diofofè stata una serie dalle particolari caratteristiche, andando a riprendere spesso personaggi che, ...... non essendoci al momento altre serie del media franchise in onda ( Arrow , Supergirl e Black Lightning si sono concluse, mentre DC'sofe Batwoman sono state cancellate). In una ...... iniziato nel lontano 2012 con la prima stagione di Arrow e continuato poi proprio grazie a serie come The Flash,ofSupergirl, Batwoman e Black Lightning . Tuttavia, non ci sarà una ...

Legends of Tomorrow, una bizzarra scena della serie diventa virale ... Movieplayer

Scopriamo com'è che una particolare scen a di Legends of Tomorrow è diventata virale dopo la conclusione di The Flash.Legends of Tomorrow provides plenty of those, and it's an out-of-context clip from Legends that has been making the rounds on social media over the weekend. In it, Gorilla Grodd launches an attack on ...