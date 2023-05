L’effetto Schlein c’è | ma rovesciato | il Pd vince solo dove la leader dem non è andata

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 29 maggio 2023) Siamo proprio sicuri che in queste elezioni sia mancato? Il punto di domanda è d’obbligo dopo aver letto sull’Huffington Post che l’unico ballottaggio vinto dal Pd, Vicenza, è anche l’unico che non ha visto la giovane Elly partecipare. E non per sua deliberata scelta bensì per pressante richiesta del sindaco Giacomo Possamai, dem di osservanza lettiana (inteso come Enrico) e gran tessitore di trame civiche. Alla volata tirata dai big nazionali Possamai non ha mai creduto. Men che meno in quella della, così radicale nello sparare supercazzole da rischiare di passare addirittura per marziana in una città storicamente refrattaria ai massimalismi. Da qui il pressante invito da parte del candidato primo cittadino a girare al largo e a lasciarlo sul ring da. Il risultato gli ha dato ragione: ...