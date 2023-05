Lecce resta in Serie A | Milan in Champions League

La7.it - Ilraggiunge la salvezza con una giornata di anticipo e in città esplode la festa. Falcone para un rigore al Monza, Lorenzo Colombo invece realizza con freddezza al 100' il penalty che ...... la notizia della giornata è la salvezza conquistata al cardiopalma dal. I salentini vincono ... L'altra contendente per l'ultimo poso buono per l'Europa è la Fiorentina, cheappaiata al ...Vlahovic non recupera dalle noie muscolari e in panchinasoltanto Milik come alternativa ... Lazio scavalca Inter e torna seconda,in salvo Il Napoli, fedele fino all'ultimo al timoniere in ...

Il Lecce resta in A, centinaia di tifosi festeggiano in strada Agenzia ANSA

I tifosi salentini festeggiano la vittoria che li salva da una retrocessione in B. Più definita la zona Champions ...Il Milan batte la Juventus per 1-0 e si qualifica alla prossima Champions League, raggiungendo Napoli, Lazio e Inter ...