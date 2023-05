(Di lunedì 29 maggio 2023) Buongiorno Ester, sono C., ti voglio parlare del mio ultimo straziante e devastante amore, conosco questa ragazza tramite un’app di incontri, 15 anni e 80 km di “differenza” tra me e lei, unica cosa forse che non ha mai creato davvero problemi in questa relazione, né una né l’altra, all’inizio tutto bene, lei dinamica, intelligente, intraprendente, sesso splendido, tutto ciò che desideravo dopo anni di “girovagare” e poca sostanza. La guardavo e vedevo la mia rivincita da un matrimonio fallito, pur mantenendo ottimi rapporti con la madre di mia figlio (che diventeranno poi un problema…..). Sì un problema perché con il tempo, quasi quattro anni per la precisione, mi sono poi trovato in undi, e violenze indescrivibili. Leggi ...

Le Relazioni Difettose - «Un turbine ossessivo di gelosia, scenate e insulti» Io Donna

Mi sposo a 25 anni con il classico brav’uomo, onesto e gran lavoratore. Non mi sposo per amore, ma per uscire da una situazione familiare dolorosa e pesante, altamente disfunzionale. Lui è l’unico in ...