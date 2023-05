Le ragazze | anticipazioni puntata 29 maggio 2023 | ospiti | le storie di stasera su Rai 3

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 29 maggio 2023) Questa sera, lunedì 29, alle 23.15 su Rai 3, andrà in onda una nuovade “Le”, il programma di Rai Cultura condotto da Francesca Fialdini e realizzato da Pesci Combattenti. Il format, nato nel 2016 e giunto alla sua sesta stagione, racconta ledi vita di donne che sono state ventenni in diversi decenni del Novecento (dagli anni ’40 agli anni ’90) o di giovani d’oggi, attraverso le loro testimonianze, le foto private di famiglia, il repertorio delle Teche Rai e una colonna sonora ad hoc per ciascun periodo. Questa sera verranno mandate in onda due testimonianze di vita tra il dopoguerra e gli anni Sessanta: quella di Antonietta Porcelli e di Barbara Alberti. Antonietta Porcelli, la commessa che ha fatto la storia della Standa di Latina Una delle protagoniste della ...