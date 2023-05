Le Mans - Tutte le classi alla 24 Ore

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 29 maggio 2023) Il Fia Wec sta vivendo una stagione piena di attenzioni, come non capitava da anni. Non tanto le incertezze sulla vittoria (finora, infatti, nelle tre gare disputate, ha sempre prevalso la Toyota GR010 Hybrid), quanto per l'elevato numero di costruttori prestigiosi coinvolti (che cresceranno ancora nel 2024): le "esordienti", infatti, sono Ferrari, Porsche e Cadillac, nonché la Peugeot nella sola top class. Ecco, appunto, ledel Fia Wec: vediamo quali sono quelle che daranno vita, dalle ore 16 di sabato 10 giugno,24 Ore di Ledel centenario. La gara delle gare. Tre categorie. Il Campionato mondiale Endurance Fia di quest'anno ammette al via tre grandi raggruppamenti: Hypercar (suddivise in LMH e LMDh), LMP2 e LMGTE Am (la classe Pro è stata abolita). Quindi, due per i prototipi e uno per le GT derivate ...