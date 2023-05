Le guerra non è mai finita | la pièce del liceo Giannone di Caserta vince il festival del teatro scolastico

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 29 maggio 2023) Lo spettacolo teatrale delClassico “Pietro” “Lanon è mai” (liberamente ispirato alle Troiane di Euripide) ditravolge ildidi Castel di Sangro, ideato e diretto dal professor Antonio Brescia: durante la premiazione presso ilF. P. Tosti della splendida cittadina abruzzese ilha riportato i premi per i migliori costumi, la migliore colonna sonora, ed è stato premiato per il miglior spettacolo di scuola secondaria superiore nonché, dulcis in fundo, per il miglior spettacolo in assoluto su 61 scuole partecipanti da tutt’Italia. Sono stati momenti molto emozionanti per i docenti coinvolti nel progetto del Laboratorio teatrale convenuti lì ...