Le ecofollie che sacrificano l’uomo senza “salvare” il pianeta

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 29 maggio 2023) Un nuovo libro, “Non dobbiamoil mondo” (Piemme), denuncia i pericoli dell’ambientalismo ideologizzato e i danni delle politiche climatiche sul piano economico e sociale. Abbiamo intervistato l’autore, Francesco Vecchi, giornalista e conduttore della trasmissione televisiva “Mattino Cinque”. Ilcondentro TOMMASO ALESSANDRO DE FILIPPO: Quali sono gli argomenti principali del suo nuovo libro? FRANCESCO VECCHI: Affronto la preoccupante deriva presa dall’ambientalismo ideologico ed irrazionale, promotore di una visione che considera l’essere umano tossico e dannoso per la natura, a causa della sua stessa esistenza. Questo aspetto non lo condivido: comprendo che ci siano preoccupazioni condivisibili in merito ai cambiamenti climatici, ma trovo assurdo che si ritenga di poter...