Le curve si sono riprese il calcio | nella buona e nella cattiva sorte

(Di lunedì 29 maggio 2023) I risultati della 37esima giornata di Serie A Sampdoria-Sassuolo 2-2 8' Gabbiadini (Samp), 9' Berdardi (Sass), 11' Enrique (Sass), 78' Erlic (AU) Salernitana-Udinese 3-2 25' Zeegelar (U), 30' Nestorowski (U), 43' Kastanos (S), 57' Candreva (S), 96' Troost-Ekong (S) Spezia-Torino 0-4 24' Wisniewski (AU), 72' Ricci (T), 76' Ilic (T), 96' Karamoh (T) Fiorentina-Roma 2-1 11' El Shaarawy (R), 85' Jovic (F), 88' Ikoné (F) Inter-Atalanta 3-2 1' Lukaku (I), 3' Barella (I), 36' Pasalic (A), 77' Martinez (I), 91' Onana (AU) Verona-Empoli 1-1 61' Gaich (V), 96' Magnani (AU) Bologna-Napoli 2-2 14', 54' Osimhen (N), 63' Ferguson (B), 84' De Silvestri (T) Monza-Lecce 0-1 101' Colombo (L) Lazio-Cremonese 3-2 4' Hysaj (L), 37' Milinkovic-Savic (L), 54' Millan (C), 58' Lazzari (AU), 89' Milinkovic-Savic (L) Juventus-Milan 0-1, 40' Giroud (M) La classifica di Serie A dopo 37 giornate Napoli ...

Il senso di incertezza che caratterizza questa fase storica della SPAL è stato scosso attorno alle 12.50 di lunedì da un comunicato della Curva Ovest che dà conto dell'annullamento dell'incontro tra J ...Mai come quest'anno il tifo organizzato è tornato a fare la differenza: senza, sarebbe un altro sport. Domenica sera Spezia e Hellas Verona si giocano la salvezza: la squadra di Semplici sta sprofonda ...