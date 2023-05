Lazio | festa Champions

Leggi su iltempo

(Di lunedì 29 maggio 2023) Lachiude sul podio un campionato da incorniciare e giocherà la Supercoppa Italiana. Torna seconda dopo il 3-2 sofferto contro la Cremonese e ora ha due punti di vantaggio da gestire sull'Inter terza, unica squadra che la può ancora raggiungere nell'ultimo turno. Nel giorno della celebrazione della Coppa Italia vinta contro la Roma nel 2013, griffata dal gol al 71' di Lulic la creatura di Sarri raggiunge quota settantuno punti per uno strano scherzo del destino. Decide il gol iniziale di Hysaj e la doppietta di Milinkovic (nona rete in serie A, più due in Europa), decisivo ancora una volta e quasi sicuramente al passo d'addio. I cinque minuti di follia che avevano riportato in quota l'orgogliosa Cremonese cancellati dalla capocciata del gigante serbo quando mancavano pochi secondi al 90'. Vola Olympia per la gioia di un Olimpico mai così pieno negli ultimi anni. ...