Lavrov in Kenya dopo il viaggio in Africa del ministro degli esteri ucraino Kuleba

Il viaggio dinella potenza dell'Africa orientale fa seguito al viaggio nel continente compiuto la scorsa settimana dal suo omologo ucraino Dmytro Kuleba. 'Durante la nostra visita discuteremo ...Il ministro degli Esteri russo, Serghei, è atterrato questa notte a Nairobi, in, per una visita non - annunciata prima di recarsi in Sudafrica per la ministeriale dei paesi Brics del primo e 2 giugno. Il ministero degli Esteri ...Il ministro degli Esteri russo Sergeiè arrivato inper una visita a sorpresa, durante la quale incontrerà il presidente William Samoei Ruto. Lo rende noto il ministero degli Esteri russo su Twitter postando una fotografia di ...

Lavrov in visita a sorpresa in Kenya sulla via verso i Brics - Mondo Agenzia ANSA

Il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, è atterrato questa notte a Nairobi, in Kenya, per una visita non-annunciata prima di recarsi in Sudafrica per la ministeriale dei paesi Brics del primo ...