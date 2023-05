Laura Freddi ha figli? Età e vita privata

(Di lunedì 29 maggio 2023)è oggi presenza fissa come “affetto stabile” del programma “Oggi è un altro giorno”, il talk pomeridiano di Rai 1 condotto da Serena Bortone. Lei, ex velina di Striscia la Notizia, ha alle sue spalle una lunga carriera divisa tra tv, radio, e anche cinema. Ma che dire della sua? Il gossip, c’è da dire, non l’ha mai abbandonata a causa delle sue love stories con personaggi dello spettacolo e dello sport. Oggi però è legata al fisioterapista Leonardo D’Amico, un passato da giocatore di Beach Volley e ora fisioterapista nel medesimo settore. In tanti si chiedono se la showgirl abbia: è così? Scopriamone di più con questo articolo. View this post on Instagram A post shared by...

A distanza di poco più di un mese, e del botta e risposta consul passato di suo marito, arriva la frase che mette di nuovo in dubbio tutto. Certo non sarebbe una mossa da lei, che non ...In realtà di ufficiale non c'è nulla e, anzi, la Bruganelli recentemente ha lanciato una frecciatina a, ex di Bonolis, a parziale difesa del marito. I due hanno dichiarato che vivono in ...Il passato tormentato tra Sonia Bruganelli, Paolo Bonolis etorna a farsi sentire. In diverse occasioni abbiamo discusso di questo 'triangolo' amoroso composto da tre personaggi noti ...

Paolo Bonolis, l’ex marito e il nuovo compagno di Laura Freddi: la vita privata della showgirl TPI

Laura Freddi e i problemi economici: "Mi sono bruciata tutti i soldi". Tutte le informazioni nel dettaglio. Scopri di più, le info ...Paolo Bonolis, l'ex marito e il nuovo compagno di Laura Freddi: la vita privata della showgirl ospite a Oggi è un altro giorno su Rai 1 ...