Laura Freddi figli | età e vita privata | chi sono i suoi ex fidanzati

Leggi su spettacoloitaliano

(Di lunedì 29 maggio 2023), età eè una conduttrice e showgirl italiana che ha trovato il massimo successo tra la fine degli anni ’90 e gli inizi degli anni 2000 debuttando in Non è la Rai e partecipando successivamente in noti programmi televisivi come Festivalbar, Striscia La Notizia, il Quizzone e Buona Domenica. Negli ultimi anni è tornata alla ribalta come concorrente di Tale e Quale Show (2015) e nel Grande Fratello Vip (2016). Attualmente è un’opinionista degli affetti stabili di Oggi è un altro giorno su Rai 1. Cosa sappiamo sulladi? Chii ...