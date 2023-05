L’assistente sociale lo aiuta | il bengalese la ringrazia violentandola | l’incubo al centro di accoglienza

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 29 maggio 2023) Roma, 29 mag —lo stava istruendo sui passi burocratici da compiere per ottenere il permesso di soggiorno permanente, lui le ha dimostrato riconoscenza tentando di stuprarla: è stato convalidato il fermo di un 33enneospite di undidella Valdinievole arrestato dalla polizia di Pescia con l’accusa d violenza sessuale nei confronti della donna. Le lo, lui la violenta:in manette Una volta comparso davanti al giudice, l’immigrato si è avvalso della facoltà di non rispondere. Assistito da un legale d’ufficio ha rilasciato una dichiarazione spontanea in cui chiedeva scusa per la condotta inqualificabile. Per ilè scattata la custodia cautelare in carcere per il pericolo di fuga e ...