L’Asi ha un nuovo presidente e cda Il profilo di Teodoro Valente

Leggi su formiche

(Di lunedì 29 maggio 2023) L’attesa è finita. Saràildell’Agenzia spaziale italiana (Asi) che succede a Giorgio Saccoccia dopo quattro anni in carica. L’ufficialità della nomina arriva direttamente da Palazzo Chigi, dove si è riunito il Comitato per le politiche aerospaziali (Comint), presieduto dal ministro per le Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso. Insieme al, esperto di materiali spaziali e nanotecnologie, è stata approvata anche la nomina delcda del. I nuovi volti dell’Agenziaapproda al vertice deldopo aver ricoperto l’incarico di direttore dell’Istituto per i Polimeri, compositi e biomateriali del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), nonché essere stato ...