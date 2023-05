Secondo quanto appreso, il motivo che ha indotto il commissario straordinario all'Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, generale Antonio Battistini, a disporre l'indagine interna, è raccogliere ...Un' anziana di 100 anni, a causa della rottura di un femore, è dovuta recarsi in ospedale per essere ingessata alla gamba. Solo che i medici dell'ospedale 'Giovanni Paolo II' dihanno ingessato l'arto sbagliato. All'anziana paziente sarebbe stata applicata una doppia ingessatura errata, raccontano i quotidiani locali, cioè due volte ingessata e per due volte ...La donna è dovuta tornare a farsi medicare. 'Una vicenda grave', ha commentato il commissario straordinario dell'Asp: che cosa è ...

Lamezia Terme, ingessata gamba sbagliata ad una anziana TGCOM

Indagine interna presso l'ospedale "Giovanni Paolo II". "Ove fosse accertata - ha dichiarato il commissario straordinario dell'Asp - si tratterebbe di una vicenda grave" ...Un presunto errore medico all'Ospedale "Giovanni Paolo II" di Lamezia Terme, dove una donna anziana avrebbe subito una doppia ingessatura errata dopo la rottura del femore. L'indagine interna è stata ...