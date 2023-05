(Di lunedì 29 maggio 2023) Riflettori sulla sulla prima plug-in hybrid del Toro, esposta alla Milano Design Week dopo la première a Sant’Agata Bolognese: prestazioni da urlo e linee mozzafiato per la supersportiva che segna l’inizio di una nuova era per il brand emiliano, che proprio quest’anno festeggia il suo 60esimo anniversario

ha svelato recentemente la sua prima supersportiva ibrida plug - in con il nome di. La definisce la sua prima High Performance Electrified Vehicle ( HPEV ), portando al debutto un nuovo motore V12 aspirato da 6.5 litri abbinato a tre propulsori elettrici per ...La nuovapresentata alla fine del mese di marzo, è il primo modello della nuova strategia di elettrificazione della casa automobilistica. Come sappiamo, il marchio sta lavorando anche ad ...VEDI ANCHE Spendereste 229.000 dollari per questaCountach farlocca: ecco come nasce l'ammiraglia ibrida del Toro (video) Elettra: per il compleanno ...

Lamborghini Revuelto, un’astronave (ibrida) verso un futuro (sostenibile) Vanity Fair Italia

Riflettori sulla sulla prima plug-in hybrid del Toro, esposta alla Milano Design Week dopo la première a Sant’Agata Bolognese: prestazioni da urlo e linee mozzafiato per la supersportiva che segna l’i ...Lamborghini ha svelato recentemente la sua prima supersportiva ibrida plug-in con il nome di Lamborghini Revuelto. La definisce la sua prima High Performance Electrified Vehicle (HPEV), portando al de ...