L’ambasciata iraniana a Roma installa una telecamera su un palo a forma di forca | “Gravissimo atto intimidatorio”

Leggi su tpi

(Di lunedì 29 maggio 2023) Sul perimetro del, proprio dove centinaia di manifestanti da tempo si ritrovano per protestare contro il regime di repressione di Teheran in seguito all’uccisione di Mahsa Amini, è statata unasu undi. A sollevare il caso è stato un post su Twitter della parlamentare Pd, Lia Quartapelle. “ha montato unasopra una. Si tratta di una chiara intimidazione contro chi manifesta fuori dalla ambasciata. Il governo italiano non tolleri questo sfregio e si faccia sentire con parole inequivocabili”, scrive la deputata dem accompagnando il post con una fotografia della ...